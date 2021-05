Ecco chi è Massimo Popolizio – età – carriera e vita privata dell’attore

Massimo Popolizio è un noto attore, regista e doppiatore italiano, tanti sono i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera.

L’attore è nato il 4 Luglio 1961 a Genova, sin da giovane manifestò la sua grande passione per la recitazione. Dopo aver conseguito il diploma all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico nel 1984, debuttò a teatro nello spettacolo S. Giovanna diretto da Luca Ronconi. Con quest’ultimo collaborò per oltre dieci anni.

Nel 1995 per gli spettacoli Re Lear e Verso Peer Gynt Massimo Popolizio si aggiudicò il Premio Ubu come miglior attore. L’attore ha vinto altri numerosi riconoscimenti in passato, tra questi il Nastro d’Argento per il doppiaggio come miglior voce maschile nel 1996 per Hamlet.

Nel 2013 Massimo Popolizio ha recitato in tv in fiction come Il clan dei camorristi e Una grande famiglia. Sul grande schermo ha invece recitato in film come Romanzo criminale, Mare nero, Mio fratello è figlio unico, Il Giovane favoloso, L’abbiamo fatta grossa, Sono tornato, Bentornato Presidente!, I predatori e altri ancora.

Nel 2016 ha firmato la regia dello spettacolo Ragazzi di vita. Di recente lo abbiamo visto nel cast della Fiction Mediaset Svegliati amore mio e nella Fiction Rai Io non mi arrendo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore è sposato con l’attrice di teatro Gaia Aprea.

Massimo Popolizio sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 25 maggio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

