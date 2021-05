La buona moglie, edizione del 1974, in onda su RAI 5

Rai 5 propone l’edizione del 1974 dellopera teatrale La Buona Moglie.

La trama

Dopo aver dato un ceffone a sua moglie Bettina, Pasqualino va via di casa. Sotto spinta dell’amico Lelio, l’uomo decide di darsi alla bella vita. Suo padre prova in ogni modo a convincerlo a tornare a casa, ma Pasqualino preferisce darsi al gioco dazzardo, soprattutto dopo aver conosciuto una coppia di nobili marchesi in rovina.

Dal suo canto, Catte, sorella di Bettina, cerca di convincere la moglie abbronzata a tradire suo marito, ma Betrina si rifiuta. Dopo che Lelio viene ammazzato in una rissa e il marchese arrestato, Pasqualino capisce i suoi errori e decide di fare ritornoa casa.,Bettina, che, nel frattempo, ha accolto in casa la Marchesa reietta e senza un quattrino.

Cast

Sul palco vedremo Renzo Montagnani nel ruolo di Ottavio, marchese di Ripaverde, Claudia Giannotti è lamMarchesa Beatrice, Sergio Graziani è il padre di Pasqualino, Michela Martini nel ruolo di Bettina. E poi ancora Anna Bonaiuto è Catte, Remo Girone è Lelio e Bruno Zanin nel ruolo di Pasqualino.

