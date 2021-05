Live-Non è la D’Urso: Mediaset lo cancella su Canale 5, Papi al suo posto

Live Non è la D’Urso non ci sarà più. Il programma è stato cancellato ufficialmente dal palinsesto di Canale 5 su Mediaset. Si parla di uno stop definitivo al programma della domenica sera e di un ridimensionamento della versione di ogni pomeriggio.

Cosa succede a Barbara D’Urso?

La notizia dello stop al programma della domenica arriva dopo la chiusura del contratto con Marco Durante (Agenzia Lapresse). Oltre a questo, Barbara ha dovuto lasciar perdere dopo che i vertici Piersilvio Berlusconi, Salem e Giordani avevano dato parere negativo sulla continuazione del programma.

Live Non è la D’Urso: quali sostituzioni?

Live non è la D’Urso sarà sostituito la domenica da una trasmissione di intrattenimento di Giancarlo Scheri su Canale 5.

Dal lunedì al venerdì, invece, ci sarà il Grande Fratello Vip. Il sabato sera andranno in onda i successi di Maria De Filippi. In più, sempre la domenica, il palinsesto prevede il nuovo Scherzi a Parte di Enrico Papi.

In più, è probabile che a Cologno Monzese l’idea sia quella di recuperare le 3 serate di maggio con Claudio Baglioni non andate in onda. Così ha commentato Barbara D’Urso al termine dell’ultima puntata:

Amici e amiche di Domenica Live si conclude qui oggi, come già previsto, la vecchia stagione di Domenica Live. Come tutti gli anni, da dieci anni, io ringrazio tutti quelli che hanno messo il cuore insieme a me, per voi, per stare insieme. E noi ci vediamo nella prossima stagione di Canale 5 con delle cose nuove, assolutamente meravigliose, che ci vedranno insieme. E poi, ovviamente, Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso

Enrico Papi a Scherzi a Parte

Con l’addio a Live Non è la D’Urso, Enrico Papi tornerà a settembre in grande stile con una nuova edizione di Scherzi a Parte.

Papi manca da parecchio sulle reti Mediaset, ma non si è mai fermato. Dopo un periodo su Tv8, è pronto a tornare in grande stile con scherzi e risate.

Enrico Papi è stato mattatore per tantissimi programmi tv Mediaset, di cui il più noto è Sarabanda. Ora, condurrà il nuovo show degli scherzi, nel ruolo che era di Teo Teocoli nel 1992.

