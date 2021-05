Chi l’ha visto, ragazza brasiliana somigliante a Denise Pipitone smentisce: “Non sono io”

Intervistata da Chi l’ha visto, la ragazza brasiliana smentisce di essere Denise Pipitone, la bambina scomparsa 17 anni fa in Sicilia

Negli ultimi giorni, Pomeriggio 5 ha dato informazioni di una probabile pista in Ecuador in Sud America per il caso di Denise Pipitone. In molti sui social hanno notato la forte somiglianza con Piera Maggio e la bambina scomparsa 17 anni fa a Mazzara del Vallo, in Sicilia. La redazione di Chi l’ha visto ha contattato la giovane che ha smentito la notizia.

La ragazza si chiama Maria Grazia, ha 29 anni e vive in Brasile, quindi non proviene dall’Ecuador, come riportato da diverse testate. “Non sapevo nulla di questa storia, che hanno preso delle mie foto da Facebook e le hanno sparse nel web. Adesso ho saputo e in effetti la somiglianza con questa bambina c’è, ma non sono io” ha dichiarato Maria Grazia. La ragazza inoltre ha aggiunto di avere una famiglia e di non essere mai stata in Italia. Dunque, tale pista è da escludere definitivamente.

“Sono nata in Brasile e non mi sono mai mossa da qui”: Ha 29 anni, non si chiama Denise e non vive in Ecuador la ragazza dell’ultima segnalazione virale. “Bene aver fatto chiarezza”, dice Piera Maggio a “Chi l’ha visto?”. #DenisePipitone #chilhavisto pic.twitter.com/UMyr62nKdc — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 26, 2021

Piera Maggio continua speranzosa a cercare la figlia e ha dichiarato a Chi l’ha visto alla manifestazione per la Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi a Mazzara: “La cerchiamo ogni giorno, speriamo che arrivi la segnalazione che la riporti a casa. 17 anni sono pesanti. Non mi sbilancio, la mia esperienza non è positiva, aspetto gli eventi per pronunciarmi di più”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui