Tormentone estate 2021, J-AX e Jake La Furia ci provano con Salsa: il testo

L’estate 2021 si avvicina ed è tempo di capire quale sarà il tormentone dell’estate.

Ci prova il maestro J-AX (che quasi ogni estate riesce a piazzarne uno, e ne scrivemmo l’anno scorso), quest’anno in collaborazione con l’ex Club Dogo Jake La Furia.

La traccia ricorda incredibilmente quella degli anni passati, ma stavolta al posto di Fedez c’è Fame.

Per il resto c’è il solito ritmo estivo e c’è il solito droppone.

Sarà Salsa il tormentone dell’estate 2021?

Salsa, J-AX featuring Jake La Furia – il testo

J-AX:

Lei sta con te

Ma sembra un gatto che si mangia il topo è la fiera dell’Est

Fingo che non la conosco ma invece è la fiera dell’ex

È stata con me e pure con Nek e con altri tre

La tua nuova tipa ha fatto più stagioni del Grande Fratello

Questi sono ragazzini, la signora se li mangia come dei panini

Se li scambia con le amiche questi figurini

Ce l’ho, manca, ce l’ho, manca, come le Panini

La regola la strappa i tuoi jeans Amiri

Io ci metto su Una pezza di Lundini

Io sono la porchetta e tu il sashimi

Ti rovino con un rutto la diretta streaming.

RITORNELLO:

Aspettiamo solo che ci siamo tutti

Siamo zingari per strada, in giro all night long

Questa sera entrano solo quelli brutti

Che al mare non serve il bon ton.

E dimmi che, dimmi che

In questa notte nera, a cena in canottiera

Tutto si avvera

E ora che

Suona la mia banda

Para bailar la bamba,

Salta, salsa.

JAKE LA FURIA:

Sulla maglietta c’è scritto

[J-AX: No, zio, hai sbagliato anno, riparti]

Giù il gettone e si va, come sul tagadà

Siamo fatti uno per l’altra

Tu fai una salsa, io la pasta

Al primo decreto era basta

All’ultimo invece era bastard

Gli over 65 di AstraZeneca

Suonano il bong in spiaggia come in Senegal

Ci salveremo pure questa volta

Con la lingua lunga e la memoria corta

E gridi tutta la notte, tutta la notte

Bevi un chupito di troppo

E poi ti fai tutta la notte, tutta la mattina

e pure un po’ della notte dopo.

RITORNELLO:

Aspettiamo solo che ci siamo tutti

Siamo zingari per strada, in giro all night long

Questa sera entrano solo quelli brutti

Che al mare non serve il bon ton.

E dimmi che, dimmi che

In questa notte nera, a cena in canottiera

Tutto si avvera

E ora che

Suona la mia banda

Para bailar la bamba.

UN PO’ J-AX UN PO’ JAKE LA FURIA:

E sudo via il veleno perché qui anche l’aria è un peso

Alzo le mani e spingo il cielo su

Salta, salta

Ero in gabbia, adesso evaso

Faccio l’alba coi miei hermanos

Se non metti un’altra, noi non ce andiamo.

Al polso venti K di Audemars

C’è pure l’occhialata di Dior

Ma se è la versione Wish di Elon Musk

Con effetto tipo, shock because

Lei poi non guarda le tue Louis Vuitton

Ma noi a petto nudo in console.

RITORNELLO:

Aspettiamo solo che ci siamo tutti

Siamo zingari per strada, in giro all night long

Questa sera entrano solo quelli brutti

Che al mare non serve il bon ton.

E dimmi che, dimmi che

In questa notte nera, a cena in canottiera

Tutto si avvera

E ora che

Suona la mia banda

Para bailar la bamba.

Salsa.

