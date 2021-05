Chi è Micol Ronchi, blogger e coniglietta di Playboy? Età, carriera e vita privata

Ecco chi è Micol Ronchi, content creator/blogger e coniglietta di Playboy

Micol Ronchi è una modella, attrice e conduttrice radiofonica. Nata a Monza il 16 aprile 1987, è conosciuta per essere stata scelta come coniglietta da Playboy come Playmate del Mese per il numero 2 di Playboy Italia, numero del febbraio 2009. Questo è merito anche per le sue statuarie misure 88-63-88 (171 centimetri di altezza per 50 chili).

Ha lavorato a fianco di Sarah Nile, Cristina De Pin e negli Usa con Dasha Astafieva. E’ stata ospite al Festival di Sanremo 2009 assieme a Hugh Hefner, fondatore della nota rivista. Ha inoltre posato per Playmate del Mese di Playboy Argentina per il n. 40 (aprile 2009), Playboy Croazia , quindi come modella del n. 158 di Playboy Russia per il “pictorial” (dicembre 2009) e infine anche per il servizio fotografico intitolato Playmates of Playboy Italy sul n. 201 (giugno 2009) di Playboy Polonia.

Micol Ronchi è anche una blogger/content creator, che ha scritto diversi articoli riguardanti curiosità sul mondo del feticismo. Il 27 maggio 2021 infatti è stata ospite di Venus Club, programma condotto da Lorella Boccia su Italia 1, proprio per parlare di feticismo del lattex, parafilie diffuse e money slave.

Vita privata

Della vita privata di Micol non si sa molto, poiché ha sempre preferito avere un certo alone di mistero. Da quanto si apprende da Blitz quotidiano, ha avuto una relazione importante in passato, e attualmente dovrebbe essere single.

