Il Cappello di paglia di Firenze, edizione 1999, in onda su RAI 5

RAI 5 propone la versione del 1999 dell’opera Il cappello di paglia di Firenze. Per chi non lo sapesse parliamo di un’opera nata per scherzo nel q945, e che subito riscontro un grande successo. La versione proposta rende omaggio a Nino Rota, che la produsse in questa edizione non filmica.

Descritta anche da Eugenio Montale, come una “ottima musica di scena”, la storia è ispirata al vaudeville francese. La possiamo definire una via di mezzo tra l’opera buffa e l’operetta.

Trama

La storia si incentra sulla frenetica giornata di un giovane sposo, Fadinard, che il giorno delle sue nozze, resta immischiayonin equivoci ed inseguimenti. A causa di un cappello di paglia di Firenze, il suo matrimonio potrebbe andare a monte per sempre.

Cast

Nel cast ricordiamo Juan Diego Flórez nel ruolo del protagonista, con l’Orchestra e il Coro del Teatro alla Scala diretti da Bruno Campanella. La regia, scene e costumi sono di Pier Luigi Pizzi, mentre la regia televisiva Patrizia Carmine.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui