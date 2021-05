Oroscopo di Paolo Fox dal 31 maggio al 6 giugno: previsioni della settimana

Il mese è finito e Giugno è alle porte. Questo accade nella settimana che sta per iniziare. Vediamo l’oroscopo di Paolo Fox con le sue previsioni segno per segno.

Ariete

Per gli Ariete non manca qualche dubbio, ma in realtà sei fatta così. Evita le polemiche e le critiche dal momento che questo mese sono favoriti i rapporti, ma a giugno sarà difficile mantenere tutto sotto controllo.

Nel lavoro, sei in fase di recupero, l’energia non ti manca. Sviluppi anche dal punto di vista economico, d’altra parte Sole è in posizione favorevole!

Toro

Stai dando tutto stesso e non ti senti ripagato dalle persone che non sono “serie”. Ti aspetta comunque molta serenità in questi giorni, grazie a Venere che sta compiendo un transito positivo.

Nel lavoro, stai lontano dalle accese discussioni e recupera il tempo perduto in passato. Il cielo è favorevole e Mercurio, che è in aspetto di sestile, ti fa sentire più energico.

Gemelli

L’amore a gonfie vele grazie al Sole nel tuo segno. Nell’aria potrebbe esserci una buona sensazione, cerca di non essere frettoloso e di riflettere di più se ti interessa qualcuno.

Nel lavoro hai buone conoscenze, utilizzale a tuo vantaggio. Il cielo

sorride anche chi studia, presto arriveranno delle soddisfazioni.

Cancro

Nel tuo segno sta per entrare Venere e non mancheranno le buone emozioni. Devi solo prendere coraggio per superare le delusioni. Meriti anche tu adesso di trovare la tranquillità e i nuovi incontri sono favoriti.

Per il lavoro, non sottovalutare le proposte giugno ti favorisce nella realizzazione di nuovi progetti. Non mancheranno le soddisfazioni, anche se ti sei sentito messo da parte!

Leone

Il pianeta Venere sta per arrivare nel tuo segno. Quindi puoi cominciare ad osservare intorno a te. Le storie appena iniziate possono evolvere in relazioni serie. Nel weekend addirittura potrebbe arrivare un exploit di passione. Per chi ama gli incontri occasionali giugno sarà ad hoc.

Nel lavoro, sii riflessivo e non impulsivo, in particolare dal punto di vista economico. Sii calmo e diplomatico.

Vergine

I Vergine vedono positive le stelle in amore. Prova solo a non muovere molte critiche in quanto anche se qualcosa non va, a metà settimana tutto migliorerà.

Nel lavoro, cerca di trovare un compromesso. Purtroppo c’è Giove in opposizione, e per qualcuno il rinnovo dei contratti è in dubbio. Anche se qualcosa va storto non serve fare rinunce soprattutto le trattative economiche.

Bilancia

Per la Bilancia arrivano tensioni in amore e per questo sei alla ricerca di risposte certe e chiare. Questo in particolare se c’è qualcuno che ti piace. I rapporti che stanno sorgendo ora non danno buone sensazioni, ma è questione di tempo. Cerca solo di tenere lontano persone già impegnate.

Nel mondo del lavoro, non inseguire sciocche competizioni ora che Saturno ti sprride e rende tutto molto positivo. Occhio, però, perché con una persona nata sotto il segno del Cancro potrebbero esserci delle divergenze, in particolare sabato.

Scorpione

Per gli Scorpione, Venere è in ottimo transito e da mercoledì sarà dalla tua parte. Se hai una persona nel cuore, trova coraggio e fatti avanti. Se vuoi, anche qualche amicizia si può trasformare in qualcosa di più. Sei sempre un po’ diffidente, ma ora il cielo è più positivo.

Nel lavoro, Saturno in opposizone spesso ti crea problemi, come del resto è accaduto in passato. Evita di prendere drastiche decisioni, ma vacci piano, in parricolare se vuoi cogliere delle nuove opportunità!

Sagittario

I Sagittario sono indecisi in amore e pieni di dubbi. Evita di promettere se non riesci a mantenerle, perché i sentimenti non sono il fulcro dei tuoi interessi. Venere sta per entrare nel segni regalandoti serenità.

Sul lavoro, hai molta rabbia, o swi in pensiero perché alcuni accordi sono rimasti in sospeso e stai aspettando. Meglio per i giovani: se stanno cercando un lavoro, presto arriveranno delle possibilità.

Capricorno

Non male per i Capricorno. Dal punto di vista sentimentale hai qualcosa di difficile da gestire: cerca di rientrare nei ranghi se vuoi che la storia vada avanti. Potrebbe tuttavia presentarsi un imprevisto, un problema, magari anche un tradimento.

Nel lavoro tornerà qualcosa dal passato. Marte è in opposizione e potresti arrabbiarti, ma tra qualche giorno tutto si risolverà e arriveranno nuove opportunità da cogliere.

Acquario

Ottimo momento per l’Acquario, che in preda alla voglia di amare, è pronto anche a trasgredire. Il problema è il tuo timore di lasciarti andare, anche se non riesci a dire di no.

Per il lavoro, Venere ti sorride, permettendoti di ritrovare un po’ di pace o fare dei progetti. C’è chi vuole cambiare tutto, ma c’è anche chi non può permetterselo!

Pesci

Per i Pesci, dietro l’angolo ci sono delle buone notizie in amore dal momento che il pianeta Venere ti sorride e favorisce le nuove storie. Il momento è propizio anche per chi vuole superare passato doloroso. A partire da mercoledì le stelle ti invoglieranno a rimetterti in gioco, e a non mollare solo per il timore di sbagliare.

Nel lavoro stai uscendo da un periodo economico di difficoltà. Ora, però, il disagio andrai via, e nonostante qualche momento di incertezza, la tua forza ti farà superare tutto.

