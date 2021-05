Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 31 maggio al 4 giugno 2021: Roberto di nuovo in pericolo

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 31 maggio al 4 giugno 2021.

Nella puntata di lunedì 31 maggio 2021, dopo aver saputo del fidanzamento di Alex, Vittorio cercherà un modo per superare la propria delusione. Nonostante Patrizio cerchi di dargli dei buoni consigli, il ragazzo potrebbe ferire i sentimenti di qualcuno che non lo merita affatto. Roberto e Marina affrontano la crisi dei Cantieri. Franco prova a rendere giustizia a Ernesto, ma la cosa potrebbe ritorcersi contro di lui. Raffaele capisce che Renato ha ordito un piano alle sue spalle.

Nella puntata di martedì 1 giugno 2021, nel momento in cui decide di affidare le indagini alla polizia per dedicarsi alla famiglia, Franco finisce nel mirino di Biagio. Vittorio prende una decisione inaspettata, dopo l’incontro ravvicinato con Speranza. Renato mette in atto il suo piano di spionaggio ai danni di Raffaele, grazie alle competenze tecnologiche e multimediali di Jimmy.

Nella puntata di mercoledì 2 giugno 2021, Pietro vuole velocizzare la chiusura della trattativa per l ‘acquisto del terreno dei Cantieri, allarmato dal comportamento di Biagio e incalzato da Men’kov. Alberto pressa Clara per trascorrere le vacanze con Federico. Raffaele lavora con zelo, avendo intuito che Renato sta tramando alle sue spalle.

Nella puntata di giovedì 3 giugno 2021, Silvia è delusa e amareggiata per la mancanza di attenzioni da parte di Michele, nonostante le sue molteplici richieste. Mentre Roberto e Marina continuano a lavorare insieme per cercare di salvare i Cantieri, cresce anche il legame tra Lara e Pietro. Raffaele cerca di scoprire il piano di Renato.

Nella puntata di venerdì 4 giugno 2021, Lara cerca di carpire informazioni a Roberto, dando dunque apparentemente seguito alla richiesta di Pietro, ma Roberto potrebbe intuire il suo gioco. Silvia riflette su quanto importante sia per lei la compagnia di Giancarlo e la loro istintiva complicità. Il piano di Renato ai danni di Raffaele si ritorce contro di lui.

Maria Rita Gagliardi

