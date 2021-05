Bugo contro Aurora Leone: “Due carciofi nel c**o per svegliarsi”, i fan: “Aveva ragione Morgan”

Si è riaccesa la polemica sulla Partita del Cuore lanciata da Aurora Leone, con Bugo che commenta un post di Enrico Ruggeri su Twitter

E’ trascorsa più di una settimana dalla vicenda raccontata da Aurora Leone dei The Jackal contro La Partita del Cuore. Nonostante ciò, continua ancora a far discutere su Twitter. A riaccendere la polemica, è stato il cantante e presidente della Nazionale Cantanti Enrico Ruggeri con un tweet in cui menziona una foto con Sonia Calcio: “Pranzo pre-partita. I giocatori sono in un tavolo a parte. Funziona così in tutto il mondo”.

A quel punto, è arrivato Bugo, al secolo Christian Bugatti, che replica al collega: “Bravo Enrico. Dovremmo mostrare quando alla Partita del Cuore del 2020 erano con noi la Amoroso, Madame e Roberta Vinci (tra le altre). Tutti questi ebeti da social meriterebbero 2 o 3 carciofi in culo per svegliarsi“.

30 Maggio 2021



Secondo Bugo gli ebeti da social meriterebbero 3 o 4 carciofi in culo pic.twitter.com/4ExnGWIW8E — Daily Drama 2021 (@dailydrama2021) May 30, 2021

Un tweet quello dell’artista di Rho che ha scatenato molte polemiche tra gli utenti del social. “E dopo anni abbiamo la risposta: ad avere ragione era Morgan” ha commentato qualcuno.

E dopo anni abbiamo la risposta: ad avere ragione era Morgan. https://t.co/DOkMHaSUnp — mydayisgrey ?|Senza criteriœ| (@mydayisgrey) May 31, 2021

E ancora un altro utente: “Questo non sa neppure che il cognome di Alessandra sia Amoroso e non Moroso. Di fatto con questo tweet conferma che Morgan aveva veramente ragione”.

Questo non sa neppure che il cognome di Alessandra sia Amoroso e non Moroso. Di fatto con questo tweet conferma che Morgan aveva veramente ragione https://t.co/te3qYMQgA1 — Federica C (@fedecaccy) May 30, 2021

E infine qualcuno ha commentato facendo riferimento anche a ciò che era accaduto a Sanremo 2020: “Sempre stata dalla parte di Morgan e avevo ragione e anche lui nel testo”.

Sempre stata dalla parte di Morgan e avevo ragione e anche lui nel testo. https://t.co/q9cu71oNMk — Angelina Julie ? (@vanillanera) May 30, 2021

