Pillole velenose sull’Isola, la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 11: “Quasi alla fine di un’edizione flop”

Un’altra settimana è passata all’isola dei famosi e siamo giunti quasi alla fine. Diciamoci la verità, quest’edizione non è stata delle migliori, il cast sulla carta poteva essere una bomba e invece è stato un flop. Diciamo che anche gli autori e lo studio non hanno aiutato. Cioè avevano una come Fariba, che come apre bocca, dispensa trash e non l’hanno sfruttata a dovere. Relegata in un angolo, in alcune puntate non ha mai parlato se non per fare le nomination, quando si innescavano battibecchi, Ilary li smorzava perché da copione dovevamo sorbirci 200 prove che manco a giochi senza frontiere Comunque i naufraghi sentono che manca poco e si sono assopiti ancora di più. Niente più malumori, niente litigate, vanno tutti d’amore e d’accordo . Lunedì sono uscite Angela e Fariba, e senza la seconda per i naufraghi è impossibile litigare. Sono felice manchino solo due settimane perché sono così noiosi che non so più che scrivere L’unico che potrebbe regalarci ancora qualche scazzo potrebbe essere Cerioli, fumantino e rompi scatole al punto giusto da poter innescare una lite per un chicco di riso in più o in meno. Io ancora ci spero anche se ora veramente sembrano tutti amici… Ignazio Moser ha fatto un bel gesto nella puntata di Lunedì, si è fatto rasare capelli e barba per poter avere come premio, una razione di spaghetti al pomodoro per tutti, per tutta la settimana. Bellissimo gesto, però anche questo ha contribuito a sedare animi e liti, perché con lo stomaco pieno stanno tutti meglio. Ve l’ho già detto che in questa edizione mi è mancato il trash? No perché se volete ve lo ripeto .

Io davvero non ho altro da raccontarvi perché non è successo un tubo quindi mi fermo qua, sperando che negli ultimi giorni qualcuno scleri

Alla prossima settimana , baci velenosi a tutti

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui