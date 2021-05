Cos’è e come funziona Mio Cinema: tutto sulla piattaforma per gli amanti del cinema d’autore

Se siete grandi appassionati del cinema d’essai non potete non conoscere Mio Cinema, una piattaforma on demand che punta ad offrire la massima esperienza possibile agli utenti, come in una vera sala cinematografica.

Mio Cinema è la soluzione perfetta per tutti coloro che non possono fare a meno del cinema d’autore. Gli abbonati avranno infatti a disposizione non solo le prime visioni, ma anche una library davvero molto ricca (e in aggiornamento continuo).

L’obiettivo di Mio Cinema è quello di fornire una validissima alternativa agli utenti in questo periodo di pandemia. Le sale cinematografiche, infatti, sono direttamente coinvolte nel progetto di questa piattaforma on demand, in modo tale da realizzare una sinergia tra l’offerta in sala e quella proposta direttamente a casa.

Per rendere ancora migliore il servizio, lo scorso febbraio Mio Cinema è stata interessata anche da un rinnovamento della veste grafica, che ora appare più semplice e intuitiva.

Mio Cinema è una piattaforma che può essere utilizzata dalle applicazioni TV più note, come Android TV, l’app Amazon Fire e altre ancora. In questo modo, la visione dei contenuti di Mio Cinema è possibile non solo da smartphone e tablet, ma anche dalle smart TV.

La registrazione è gratuita, e l’utente non dovrà fare altro che scegliere la sua sala di riferimento tra i cinema del suo comune di residenza che aderiscono all’iniziativa. In questo modo diventerà subito disponibile l’offerta di film in premium video on demand e dei film della library on demand.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui