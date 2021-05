Ecco chi è Danielle Madam, la campionessa di lancio del peso che affiancherà Marco Lollobrigida a ‘Notti Europee’

Danielle Madam è la campionessa di lancio del peso, nonostante la giovane età ha già conquistato un incredibile successo.

La Madam è nata il 23 giugno 1997 in Camerun ma è residente in Italia da molti anni, da quando aveva 7 anni. Sin da giovanissima ha manifestato la sua grande passione per lo sport. Dopo aver conseguito il diploma si è iscritta all’università di Pavia alla Facoltà di Comunicazione, Innovazione e Multimedialità.

Nel corso della sua carriera Danielle Madam ha conquistato importanti successi, ha vinto molti titoli e un bronzo a livello assoluto che lei considera “la medaglia più bella mai vinta”.

Nel 2013 ha scoperto di non poter ottenere la cittadinanza italiana questo le ha impedito di essere convocata ai mondiali di categoria. Lo scorso settembre ha raccontato la sua storia e ha lottato per poter ottenere la cittadinanza italiana. Ad aprile 2021 Danielle Madam è finalmente diventata cittadina italiana.

La campionessa di lancio del peso sarà il volto femminile di Notti Europee, affiancherà nel programma Marco Lollobrigida in seconda serata su Rai Uno.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, Danielle Madam è sempre stata molto riservata. Ad oggi non è noto se sia single o impegnata sentimentalmente.

Sara Fonte

