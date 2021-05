Ecco chi è Gigliola Cinquetti – età – carriera e vita privata della cantante

Gigliola Cinquetti è una nota cantante, tanti sono i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera.

La cantante è nata il 20 dicembre 1947 a Verona, sin da giovanissima ha manifestato la sua grande passione per la musica. A soli 16 anni ha vinto il Festival di Sanremo, si è anche aggiudicata la vittoria all’Eurovision Song Contest.

Gigliola Cinquetti si diplomò al Liceo Artistico, intanto studiava anche pianoforte. Dopo il diploma si iscrisse all’università alla Facoltà di Architettura, decise poi di cambiare e si iscrisse alla Facoltà di Filosofia ma lasciò gli studi per realizzare il suo sogno di diventare una cantante.

Notata da una maestra del Conservatorio di Verona la cantante iniziò a far parte del mondo della musica, si aggiudicò la vittoria del Festival di Castrocaro nel 1963.

Gigliola Cinquetti con il brano ‘Non ho l’età’ si aggiudicò la vittoria del Festival di Sanremo all’età di 16 anni, è stata la più giovane vincitrice del karmesse musicale. Negli anni è diventata una cantante di fame internazionale, si è infatti esibita in Gran Bretagna, in Francia e in altre parti del mondo.

Oltre ad essere una famosa cantante in passato si è dedicata anche alla recitazione, ha infatti preso parte a molti film. La Cinquetti ha anche condotto vari programmi, tra questi l’Eurofestival.

Per un po’ di tempo Gigliola Cinquetti decide di prendersi una pausa dalla musica per dedicarsi alla sua famiglia. Il suo ultimi album è uscito nel 2015, è tornata in tv e in vari eventi musicali come ospite con le sue nuove canzoni.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la cantante all’età di 29 anni convolò a nozze con il giornalista Luciano Teodori. Dal loro amore sono nati due figli, Giovanni e Costantino.

Gigliola Cinquetti sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 31 maggio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

