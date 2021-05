Lite surreale su Ryanair, la passeggera viene denunciata e minaccia: “Avranno conseguenze legali”

La passeggera che ha scatenato la lite su Ryanair divenuta virale sui social, spiega la sua versione dei fatti

Domenica 30 maggio 2021, una passeggera diretta sul volo Ibiza-Bergamo di Ryanair ha scatenato una lite surreale con due passeggeri. Stando a quanto svelato dalla polizia di Orio a Fanpage, il motivo del diverbio sarebbe legato al fatto che una donna originaria del barese si sarebbe lamentata del fatto che la passeggera avrebbe esagerato con la distanza di sicurezza anti-Covid, tanto da occupare lo spazio del sedile. Non è ben chiaro se la passeggera avesse la mascherina già abbassata, ma la sua reazione ha fatto davvero discutere.

L’accaduto è stato inoltre filmato da un altro passeggere rimasto sbigottito. Nel video infatti si vede la donna che insulta pesantemente anche altre passeggere. La donna in questione ha persino tirato i capelli ad un’altra donna. A quel punto, è intervenuto lo steward che ha portato la donna nella parte anteriore della carlinga, ma non c’è stato nulla da fare. Infine, l’aereo è riuscito ad atterrare senza richiedere una procedura d’emergenza: il personale ha fatto scendere la donna, che è poi stata prelevata dalla polizia di frontiera dell’aeroporto di Orio Al Serio. La passeggera è stata denunciata per lesioni, oltraggio e ingiuria.

A poche ore dall’accaduto, la donna ha raccontato la sua versione con un post su Instagram. “Al rientro da Ibiza evidentemente quella persona era o troppo frustrata o troppo sfigata. Evidentemente sarà una bruttissima persona, ma io non mi nascondo dietro a un cellulare o a una tastiera, io la vita me la godo“, ha scritto sul post, riferendosi alla donna con cui ha litigato.

La passeggera denunciata inoltre ha minacciato le persone che hanno creato gruppi o girato filmati dell’accaduto: “Avranno conseguenze legali perché sta già indagando la Polizia postale, saranno citate in giudizio, avranno conseguenze belle toste perché comunque non è una cosa regolare”.

