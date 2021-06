Chi sono Susanna e Carlotta Proietti, le figlie di Gigi Proietti?

Ecco chi sono Susanna e Carlotta Proietti, le figlie del noto ed amato attore Gigi Proietti

Susanna e Carlotta Proietti sono le figlie del noto e stimato attore Gigi Proietti.

La primogenita dell’attore, Susanna, lavora nel mondo dello spettacolo ma non ha mai amato le luci dei riflettori. Nata a Roma nel 1978 ha seguito le orme del padre, lavora però dietro le quinte, è infatti una costumista e scenografa. La donna collabora anche nella casa di produzione fondata dal padre, Tre Tredici Trentatré.

Da sempre timida e riservata Susanna Proietti ha sempre preferito mantenere la sua sfera privata lontana dai riflettori, proprio per questo non si sa nulla di lei. Ad oggi non è infatti noto se sia single o impegnata sentimentalmente.

Per quanto riguarda invece la seconda figlia dell’attore, Carlotta Proietti sappiamo che anche lei ha seguito le orme del padre, oggi è una cantante e attrice. La 37enne sin da giovane ha manifestato la sua grande passione per la recitazione. Dopo aver studiato al DAMS ha studiato presso l’Accademia del padre e ha preso parte a molte fiction Rai.

Insieme al padre Carlotta Proietti ha recitato nella seconda stagione della nota serie tv Una pallottola nel cuore. Nel corso della sua carriera ha preso anche parte a molti spettacoli teatrali. Anche lei è molto riservata dal punto di vista della sua vita privata, non è infatti noto se sia impegnata sentimentalmente o se sia single.

Susanna e Carlotta Proietti saranno ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 1 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

