Coro Azzurro, il testo dell’inno dell’Italia all’Europeo degli Autogol

Si avvicina il momento dell’Europeo e si avvicina il momento di stabilire quale sarà il tormentone dell’avventura calcistica italiana di questa estate 2021.

E se Sky ci prova con Alessandra Amoroso – che sarà l’inno europeo per la tv satellitare, gli Autogol (già autori di una hit con Papu Gomez) ci provano con ‘Coro Azzurro’, wannabe inno dell’Italia prodotto da Dj Matrix con le voci di Arisa e Ludwig.

Una canzone con “importanti” citazioni (dalle notti magiche del ’90 al popopo che ci accompagnò nei mondiali vincenti del 2006) e tanto autotune, presentata con un video divertente che vede tra i protagonisti il Ct Roberto Mancini e il campione del mondo del 2006 “Numero Uno” Luca Toni.

Coro Azzurro, il testo

Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Viglia d’estate, di sale e di mare

Di un tormentone che ci faccia ballare

Una canzone per la nazionale

Che ti entra in testa come Zizou in finale

Forza Italia, facci un gol

2006, poropopopo

Po come le notti magiche

Potremo fare “canta con me”

Con questa musica, vivi con me

Una notte fantastica

Tifa con me e sentirai

Un coro azzurro che canterà con noi

Oh-ieie, oh-ieie, oh-ieie

Un coro azzurro

Oh-ieie, oh-ieie, oh-ieie

Un coro azzurro

Oh-ieie, oh-ieie, oh-ieie

Un coro azzurro

Oh-ieie, oh-ieie, oh-ieie

Un coro azzurro

E’ arrivato Ludwig

Che entra a gamba tesa (Seh)

Salta la difesa (Pah)

Palla sotto al sette al settimo della ripresa (Daje)

Tifiamo Italia per stare vicini

Io faccio il Mister se manca Mancini

Come con Totti, Nesta e Maldini

Tutti allo stadio a gridare impazziti

E forza Azzurri qua

E forza azzurri la

L’Italia segnerà ma state attenti al VAR

Lo scavino di Pellè

La rincorsa di Zaza

Ma se non tifi godi solo a metà

Tutta l’Italia canta con me

Con questa musica e vive con me

Una notte fantastica

Tifa con me a ritmo di musica e vivi con me

Questa notte fantastica

Oh-ieie, oh-ieie, oh-ieie

Un coro azzurro

Oh-ieie, oh-ieie, oh-ieie

Un coro azzurro

Se siamo uniti tutto il mondo ci vedrà

Come una squadra che non ha paura

E dal silenzio all’improvviso si alzerà

Un coro azzurro che canterà con noi

Oh-ieie, oh-ieie, oh-ieie

Un coro azzurro

Oh-ieie, oh-ieie, oh-ieie

Un coro azzurro

Oh-ieie, oh-ieie, oh-ieie

Un coro azzurro

Oh-ieie, oh-ieie, oh-ieie

Un coro azzurro

Che canterà con noi

