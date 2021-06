I vincitori, in onda su RAI 5

I vincitori è unopera teatrale ambientata nella prima guerra mondiale, riproposta da RAI 5.

La trama

Siamo nel boom della prima guerra mondiale e tutti i giovani sono chiamati alle armi. Cesare che non vuol sapere nulla della guerra, decide di disertare ma viene dissuaso dal fratello Getano. Parte così per la guerra. Al suo ritorno scopre dalla madre che Garetano ha tentato di irretire la sua fidanzata ortensia, ma senza riuscirci. In preda all’ira, Cesare pazzo di gelosia si scaglia contro Gaetano e lo uccide con un colpo di spada.

Cast

Diretto Pompeo Bettini e Ettore Albini, l’evento teatrale vede impegneati sul palco Giuseppe Pambieri, Roberto Chevalier e Mietta Albertini. La regia di Raffaele Meloni.

