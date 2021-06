Isola dei famosi, Francesca Lodo punge Andrea Cerioli: “Finalista senza aver fatto nulla”

Dopo l’eliminazione, Francesca Lodo è tornata in studio e ha lanciato una frecciata a Cerioli: la risposta del naufrago

Nella puntata della semifinale dell’Isola dei famosi 2021 è tornata anche Francesca Lodo, eliminata nelle scorse puntate perdendo al televoto contro Roberto Ciufoli. L’ex naufraga ha raccontato a Ilary Blasi i suoi ricordi più belli e brutti vissuti in Honduras. La bella soubrette ha poi rivelato che le dispiaciuto un po’ non essere arrivata in finale assieme ai suoi compagni. A momento delle nomination di Andrea Cerioli, che nomina Valentina, Francesca ha chiesto alla conduttrice di intervenire poiché stupita dalla votazione.

“Come ci si sente ad essere finalista senza aver fatto nulla, brontolo? Io mi sono data da fare sempre e sono una grandissima naufraga. Tu resti un finalista che non ha fatto niente. Bravo Cerioli che arriva in finale senza aver fatto nulla vai così bravo“, ha chiesto piccata la Lodo a Cerioli. “Se non avessi fatto niente, sarei stato lì vicino a te. E ribadisco che se tu non ci fossi stata sarebbe stato uguale” ha replicato il naufrago bolognese. “Con i tuoi discorsi stai dando dei pazzi a quelli che hanno votato perché sia in finale. Non si arriva in finale solo facendo la legna o pescando” ha poi continuato Andrea, asfaltando l’ex naufraga in studio.

Insomma, un acceso scontro che ha reso sicuramente animata la puntata di ieri sera. Ormai si è vicini alla finalissima e chissà se sarà proprio Andrea a vincere l’Isola dei famosi 2021.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui