Ecco chi è Mario Lavezzi – età – carriera e vita privata del produttore e cantautore

Mario Lavezzi è un famoso cantautore, compositore e produttore discografico, tantissimi sono i successi conquistati nel corso della sua lunga e stimata carriera.

Il cantautore è nato l’8 maggio 1948 a Milano, sin da giovanissimo manifestò la sua grande passione per la musica. All’inizio suonava la chitarra da autodidatta, poi frequentò la Scuola Civica di Milano. Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria, cercò di farsi spazio nel mondo della musica. Nel 1963 insieme ad alcuni amici fondò la band i Trappers.

Tre anni dopo Mario Lavezzi passò ai Camaleonti e all’inizio degli anni Settanta fece parte della Numero Uno di Mogol. Sempre negli anni ’70 fondò prima i Flora Fauna e Cemento poi Il Volo. Ottenne però maggiore successo quando decise di intraprendere la carriera di solista. Nel 1976 pubblicò il suo primo album, Iaia. Ha scritto molti importanti e noti brani anche per altri autori nel corso della sua carriera, tra questi Gianni Morandi, Lucio Dalla, Claudio Baglioni, Anna Oxa, Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni molti altri ancora.

Nel 2009 partecipò al Festival di Sanremo con Alexia. Negli ultimi anni il noto compositore ha prodotto brani per molti cantanti emersi grazie ad Amici di Maria De Filippi, tra questi Alessandra Amoroso, Luca Napolitano e Deborah Iurato. Per i suoi 50 anni di carriera, festeggiati nel 2019, è uscito il cofanetto E la vita bussò, con 58 brani e un inedito, Canti di sirene, firmato insieme a Franco Califano.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si conoscono molti dettagli dal momento che è sempre stato molto riservato. Sappiamo però che in passato il cantautore ha avuto un’importante storia d’amore con Loredana Bertè. Ad oggi è sposato con una donna che si chiama Mimosa, sembra che abbia anche un figlio di nome Giulio.

Mario Lavezzi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 2 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

