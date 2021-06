Come partecipare a Forum? Tutto quello che c’è da sapere

Forum: come partecipare al programma? Ecco quali sono tutte le modalità per partecipare e come inoltrare la propria candidatura.

Forum: come candidarsi

Per candidarsi al popolare programma, sappi che puoi partecipare come pubblico, oppure come opinionista.

Anche se hai una causa e non vuoi pagare le spese processuali, puoi chiedere al programma di fare causa nel tribunale televisivo condotto da Barbara Palombelli.

Per candidarti, vai sul sito ufficiale e clicca sul link Partecipa a Forum con la tua causa!. Successivamente, troverai un form da compilare con:

nome e cognome;

telefono di casa e di cellulare;

indirizzo e-mail;

la tua causa (ti verrà chiesto di fornire informazioni sul caso);

delle tue foto (di fronte e di lato).

Una volta inviato tutto, riceverai una mail di conferma. Infine, se il tuo caso sarà interessante, i produttori del programma ti contatteranno per saperne di più e per fissarti un appuntamento per il casting.

In caso di mancata risposta, vuol dire che il programma non è interessato al tuo caso, quindi conviene lasciar perdere dopo un certo periodo di tempo (secondo quanto noto, gli autori del programma possono contattarti anche dopo 6 mesi dall’invio della tua candidatura).

Se verrai accettato al casting, ti verrà chiesto di comportarti come se fossi già nel programma. I produttori valuteranno la fotogenia, ma anche se il caso può attirare il pubblico e quali sono le tue reazioni alle opinioni del pubblico di Forum.

Dopo il casting, sia in caso di esito positivo, sia in caso di esito negativo, sarai ricontattato per telefono o via mail. In caso positivo, ti verrà detto quando recarti alla sede di Cologno Monzese per registrare la puntata.

Forum, brevi accenni alla storia del programma

Il programma televisivo è andato in onda per la prima volta nel 1985. All’inizio, era un programma in onda in tarda mattinata (tra Rete 4 e Canale 5) mentre ora va in onda anche durante la fascia pomeridiana.

Oggi, alla conduzione del programma c’è Barbara Palombelli, ma per molto tempo alle redini del programma c’è stata Rita Dalla Chiesa.

Svariati altri personaggi sono associati al programma, dal giudice storico Santi Licheri (scomparso nel 2010) alla “guardia giurata” Pasquale Africano e Fabrizio Bracconieri (giusto per fare tre nomi, tra i tanti che si potrebbero fare).

