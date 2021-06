Balletto campi magnetici, in onda su RAI 5

In onore e in ricordo al grande compianto Franco Battiamo, rai propone nel sabato pomeriggio il Balletto: Campi Magnetici. Si tratta dell’edizione andata in scena presso il Teatro della Pergola di Firenze.

Il balletto fu appunto musicato da Franco Battiato su richiesta espressa del Maggio Musicale Fiorentino. Si tratta di un ballo, emblema di connubio tra danza, musica colta e poesia. Ad esbirsi sul palco il corpo di ballo del Maggio, seguiti nelle coreografie da Paco Decina. La voce narrante di Manlio Sgalambro. Regia tv di Andrea Bevilacqua.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui