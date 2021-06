Ecco chi è Francesca, fidanzata di Gianluca Ginoble de Il Volo: curiosità

Gianluca Ginoble è uno dei tre cantanti de Il Volo e ha fatto discutere sulla sua vita sentimentale in passato. L’artista abruzzese non ha solo successo con la musica, ma anche con le donne. Gianluca infatti ha avuto diversi flirt con ragazze famose, tra cui l’ex pupa Pasqualina Sanna e Mercedezs Henger, figlia dell’ex porno attrice Eva.

La sua situazione sentimentale attuale

Gianluca Ginoble è sempre stato molto riservato nella sua vita privata, poiché non ha mai pubblicato scatti con le sue presunte fiamme. Molte fan si chiedono se il suo cuore fosse impegnato o meno. Stando agli ultimi gossip, pare che il baritono abbia una frequentazione con una certa Francesca. La ragazza non è conosciuta al mondo dello spettacolo, ma di lei si sa soltanto che ha una vaga assomiglianza con Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo. Per ora non sia se siano ancora legati sentimentale o meno. Ci saranno aggiornamenti? Chissà.

Nel frattempo Gianluca si esibisce questa sera all’Arena di Verona per un concerto in omaggio al grande compositore Ennio Morricone, scomparso lo scorso anno.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui