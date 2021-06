Michele Merlo, ex allievo di Amici avrebbe gravi problemi di salute: i fan preoccupati

Possibili gravi problemi di salute per Michele Merlo, ex allievo di Amici di Maria De Filippi: i fan e i colleghi vicini all’artista

Brutte notizie per i fan di Michele Merlo, ex allievo di Amici di Maria De Filippi nel 2017. L’artista ventisettenne di Marostica, in provincia di Vicenza ha pubblicato un post su Instagram con una frase preoccupante: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?”.

Qualcuno scrive su suo post: “Non mollare tesoro”. A quel punto, diversi followers hanno chiesto cosa fosse davvero successo al loro beniamino. “Emorragia cerebrale” ha risposto qualche fan molto vicina al cantante, in arte Mike Bird e poi Cinemaboy.

"Michele Merlo":



perchè molti si stanno preoccupando per le sue condizioni di salute.

Forza Mike. pic.twitter.com/TUmfz1dfPf — @Perché è in tendenza? (@perchetendenzat) June 4, 2021

La notizia è giunta prima in tendenza su Twitter con diversi messaggi di supporto da parte di fan e di chi lo seguiva da Amici. “Seguo Michele Merlo dal giorno dei provini ad Amici, ho continuato per gli anni successivi, abbiamo parlato molte volte via messaggio. In questi ultimi mesi molte cose non mi sono piaciute e mi sono staccata. Questa notizia mi fa male al cuore, spero vada tutto bene. Dai Michi” ha twittato qualcuno.

Seguo Michele Merlo dal giorno dei provini ad Amici, ho continuato per gli anni successivi, abbiamo parlato molte volte via messaggio. In questi ultimi mesi molte cose non mi sono piaciute e mi sono staccata.

Questa notizia mi fa male al cuore, spero vada tutto bene. Dai Michi ? — ????? ?? (@choosel0vee) June 4, 2021

E ancora: “Sono senza parole dopo avere letto quello che è accaduto a Michele Merlo“.

Sono senza parole dopo avere letto quello che è accaduto a Michele Merlo



Forza ?? — ???????? ?? ???? (@idealizzodal97) June 4, 2021

A esprimere vicinanza a Michele, ci sono anche i colleghi, tra cui Federico Rossi che ha scritto sul suo account Instagram: “Forza anima libera”. Poi non mancano Morgan, suo ex insegnante ad Amici e la sua ex coach Emma Marrone.

Che cazzo succede a Michele Merlo pic.twitter.com/4YYnxS4cug — Bimba Capricciosa ? (@SolaconZain_) June 4, 2021

