Riki Marcuzzo distrutto per le gravi condizioni di salute di Michele Merlo: “Angosciato e impotente”

Il collega Riki Marcuzzo esprime solidarietà per Michele Merlo dopo aver saputo la notizia sul suo ricovero per emorragia cerebrale: il post

Sono ore di apprensione per la famiglia e i fan di Michele Merlo, cantante ventottenne ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna per emorragia cerebrale, dovuta ad una leucemia fulminante. Per ora, le condizioni di salute del cantante sono stazionarie. Ad esprimere solidarietà per l’artista classe 1993, è stato Riki, al secolo Riccardo Marcuzzo, cantante con cui rivaleggiò ad Amici di Maria De Filippi.

“Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Mi sento angosciato e impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te” ha scritto Riki in una Instagram Stories, mettendo da parte di rancori e gli screzi passati.

posso piangere? POSSO O NO?#michelemerlo pic.twitter.com/lNAzMnD6Vk — e dormi, o liett o tien (@tuseilmioniente) June 5, 2021

Oltre a Marcuzzo, anche Aka7even, Thomas Bocchimpani, Beatrice Valli, Emma Marrone e Federico Rossi hanno espresso sostegno per l’artista. Per il momento, Maria De Filippi, conduttrice del talent show di Canale 5, non si è ancora espressa in merito alla notizia, poiché non possiede account social.

Riki e Michele Merlo, il loro rapporto ad Amici

Chi ha seguito Amici di Maria de Filippi nel 2017/2018 sa bene che Riki e Michele Merlo non correva buon sangue. I due cantanti si sono scontrati spesso all’interno del talent show di Mediaset per via delle loro diversità di carattere. In quell’edizione del programma, Riki vinse nella categoria cantanti, mentre Merlo, in arte Mike Bird venne eliminato. I due artisti si sono scambiati spesso frecciatine e liti accese anche sui social, ma ora è acqua passata. Il dolore della notizia infatti ha buttato già le barriere tra Riki e Merlo, tanto che ormai la loro rivalità non conta più nulla.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui