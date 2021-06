Oroscopo di Paolo Fox dal 7 al 13 giugno: previsioni della settimana

Quali saranno i consigli delle stelle per la settimana che sta per iniziare? Lo scopriamo, al solito, con l’oroscopo settimanale di Paolo Fox.

Ariete

Non male la settimana. Per l’amore, le storie nate da poco sono forti sebbene possa esserciall’orizzonteuna qualche polemica. Evita di rivangare il passato anche se Venere ha iniziato un transito agitato.

Nel lavoro, hai la possibilitàdi rivolgere una questione, e dopo un periodo di crisi lentamente si riparte. Non si escludono buoni riscontri economici a partire dalla prossima settimana.

Toro

Se riuscirai ad andare oltre ogni inibizione, forse la timidezza svanirà e vivrai un bel rapporto. Grazie alla Luna nel segno, lunedì 7 e martedì 8 giugno, sarai forte e favorito negli incontri.

Nel lavoro, se hai deciso di iniziare un percorso e di mettere in cantiere dei progetti, questo è il momento giusto. Sei in un periodo in cui potrai dedicarti solo ai progetti più promettenti.

Gemelli

Grazie ala Luna nel segno, sono favoriti gli incontri, ma anche i ritorni di fiamma. Se hai già un partner forse inizierai a meditare sul discorso stabilità..

Nel lavoro, c’è chi riparte proprio adesso. Se hai una tuta attività ci vuole molta più intraprendenza. Ottimi riscontri mercoledì e giovedì.

Cancro

Venere sta entrando nel tuo segno zodiacale. Gli amori in erba ora non avranno nulla a che vedere con quelli passati. Se qualcuno ti deve delle spiegazioni chiedile ora, ma evita polemiche con persone del passato. Le ansie che hanno riguardato la famiglia e i soldi devono essere risolti.

Nel lavoro c’è il transito di Giove a favorirti. È probabile che tu sia in cerca di un cambiamento, sarà più netto e decisivo tra la fine del 2021 e il 2022.

Leone

La settimana andrà proprio come vorrai, riuscendo a vivere belle emozioni anche non troppo importanti. Grazie al favore di Venere saprai osare di più, essere più romantico ed emotivo.

Nel lavoro ci sono delle questioni che non ti lasciano. Riuscirai comunque a gestire e tollerare tutto senza particolari tensioni. Tutti i progetti che iniziano in questo periodo sono favoriti, attenzione al denaro.

Vergine

Dopo parecchio tempo, il pianeta dell’amore torna attivo. Per cui, nei sentimenti avrai una forza maggiore. Evita di dare adito a polemiche e non creare inutili problemi nella coppia.

Nwl lavoro potrebbe arrivare una notizia interessante. Tieni d’occhio la situazionee non fidarti di promesse che rischiano di essere finte. Chi non è contento di un’attività dovrebbe mantenere i nervi saldi. Entro fine mese ci saranno buone novità.

Bilancia

La pazienza ha un limite. E se anche tu esci da un periodo critico, ti manda la tolleranza nelle cose che non vanno bene. Cerca solo di mantenere la tua storia tranquilla, ma il problema è che tutti i rapporti nati di recente sono stati conflittuali sin dall’inizio.

Nel lavoro, potrebbe esserci all’orizzonte un successo o arrivare la tanto attesa conferma. Sono giornate importanti, molto utili per ottenere qualcosa in più.

Scorpione

Hai Venere favorevole quindi in amore sembra che le cose vadano meglio. Stai lentamente superando la confusione dei mesi scorsi, e nei rapporti di coppia non è il caso di portare avanti questioni di principio.

Nel lavoro invece sei ostacolato da Saturno, ma a compensare le tensioni c’è Giove. Il che significa che non ci saranno né risvolti negativi né quelli positivi. Per chi sta cercando una nuova occupazione, sta 0er arrivare una nuova proposta. Siete stanchi di mostrare a tutti quanto valete.

Sagittario

Stai vivendo l’opposizione di Sole e Venere. Qualunquecosa accada, prendi la vita con filosofia e non ti applicare su ogni minima cosa. Anche nelle coppie solide non mancano le tensioni nate già nelle ultime settimane. Evitate polemiche in famiglia.

Nel lavoro c’è troppa competizione a creare tensioni inutili. Forse devi solo attendere che cambi qualcosa. I contatti saranno diversi già dalla prossima settimana. Per ora si naviga un po’ troppo a vista.

Capricorno

Se qualche persona non ti piace, glielo farai capire perché sarai poco tollerante. Qualcuno dovrà scegliere tra passato e presente, anche se per voi non è molto facile chiudere con i ricordi. Per i dissidi in famiglia poi, la situazione è molto agitata, quindi evita discussioni.

Nel lavoro sei molto più sereno, sebbene tu voglia fare il salto di qualità . Se vuoi una posizione sociale importante è per creare una famiglia. Ora, però, bisogna accontentarsi di quello che c’è.

Acquario

Gli Acquario vengono sorrisi da molti pianeti. Per chi ha avuto periodi di crisi in questoperiodo, ci sarà il tanto cercato riavvicinamento. Mentre per le coppie solide si avranno delle idee piuttosto rivoluzionarie.

Nel lavoro, la situazione è ancor più bella, non tanto dal punto di vista finanziario quanto a livello di creatività e di progetti per il futuro.

Pesci

La settimana sta per partire con un po’ di irrequietezza, ma Venere ti sorride e tutto può ripartire. Evita di far influenzare il futuro dal passato. Le coppie devono cercare di non agitare gli animi in casa.

Nel lavoro, sarà una settimana serena. Occhio solo agli investimenti. Giove ti favorisce e ti aiuta a cambiare con più propositività il proprio futuro professionale.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui