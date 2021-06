Pillole velenose sull’Isola, la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 12: “E’ quasi finito il supplizio ?”

Ci siamo, quasi sono commossa, finalmente quest’ edizione, orrida dell’isola dei famosi sta per finire! Se fino ad oggi è stata noiosa, immaginatevi quest’ ultima settimana in cui vanno tutti d’amore e d’accordo… A Noi, che abbiamo seguito questa edizione dovrebbero dare una medaglia, ma come abbiamo fatto? Siamo davvero degli eroi! In finale ci sono sei naufraghi, a sorpresa sono stati eliminati manco a dirlo, i miei preferiti, Roberto Ciufoli e Isolde Kostner, ed è rimasta gente che ha passato più tempo sdraiata a dormire che in piedi, come Andrea Cerioli, il brontolo di questa edizione. Non gli è mai andato bene niente, si è lamentato di qualsiasi cosa, pure delle ricompense. Come Awed, che a rotazione si è fatto amico quelli che pensava i più forti ed è andato avanti, grazie a chi gli copriva le spalle. Che ha cercato di imbastire una love story con chiunque capitasse malauguratamente, sull’isola. Anche lui super sfaticato, mai visto andare a pescare o a prendere legna. Tra i sei è rimasta Valentina Persia, molto spinta dalla produzione, che nelle ultime settimane mi è diventata l’angelo del focolare, quando prima pareva indemoniata , poi abbiamo Beatrice Marchetti che ha fatto 2 mesi sull’isola da sola, che manco i parenti si ricordavano fosse ancora in gioco . Ma non pensate alle altre edizioni e a come ne uscivano provati i naufraghi, dalle isole solitarie, Beatrice sta da Dio, sembra essere stata alla spa . Gli anni passati usciti dalle isole solitarie, sembravano pronti a dei ricoveri psichiatrici, lei invece ha mangiato più di tutti e si è dilettata nella creazione di costumi da bagno con le foglie di palma . Infine abbiamo Matteo e Ignazio che sono entrati in gioco l’altro ieri ma che perché sono bei ragazzi, sono in finale. Per me chi entra dopo, molto dopo non esiste che possa concorrere per la vittoria. Non so se si è capito ma dei sei finalisti non me ne piace mezzo . Tra tutti trovo che la peggiore sia Valentina, molto aggressiva, che ha trattato alcuni naufraghi, Fariba su tutti, davvero male, che non ho neanche trovato così vera, come dice di essere visto che da quando è arrivato Moser, che probabilmente le ha detto di cambiare atteggiamento perché non stava facendo una bella figura, è cambiata un sacco, diventando una santa . Quindi la ciliegina sulla torta per un’isola così brutta, noiosa e deludente sarebbe la sua vittoria. Sì Valentina Persia vincitrice, chiuderebbe il cerchio, così che ricorderemo quest’isola come la più brutta con la vincitrice che merita, il personaggio per me più negativo.

Per questa settimana è tutto, alla prossima.

Baci velenosi

