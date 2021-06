Michele Merlo, i suoi fan e un suo ex collega lanciano un’iniziativa in suo onore

A seguito della scomparsa di Michele Merlo, i suoi fan e un suo ex collega di Amici lanciano un’iniziativa in suo onore: ecco di cosa si tratta

Nelle scorse ore, è giunta la notizia della scomparsa di Michele Merlo. L’ex allievo di Amici è morto ieri in tarda serata, a causa di una grave leucemia fulminante. L’accaduto ha sconvolto vip, colleghi e fan del cantante originario di Rosà, che hanno voluto condividere dei video e delle foto per ricordarlo.

I fan su Twitter inoltre hanno avviato un’iniziativa per il cantante, diffondendo un messaggio: “Non so se è già stato proposto, ma sarebbe bello fare una serata speciale di Amici dedicata a Michele, con esibizioni di canto e ballo degli ex allievi e una raccolta di denaro destinata alla ricerca sulla leucemia”.

Non so se è stato già proposto ma sarebbe bello se si potesse fare una serata speciale di @AmiciUfficiale dedicata a Michele, con esibizioni di canto e ballo degli ex allievi e una raccolta di denaro destinata alla ricerca sulla leucemia ?#michelemerlo — 'Tancredi è un capolavoro' (@Shining__Star94) June 7, 2021

Oltre ai fan, anche l’ex collega di Amici Oliviero Bifulco ha voluto lanciare un’iniziativa, che si concluderà questa sera: “E’ nata come un pensiero che avremmo fatto solo noi amici. Ma ci è sfuggita di mano, tanto è l’amore nei confronti di Mike. Se volete mandargli un fiore, potete farlo qui. Un gesto simbolico, sì. Ma per farci sentire vicini. Sarà tutto trattato con estrema cura. Stasera chiudo la raccolta”.

