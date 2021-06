Toscana, edizione 1997, in onda su RAI 5

La settimana culturale di Rai 5 si apre con la versione di 24 anni fa della Tosca. Parliamo dell’edizione dell’opera che andò in scena nel 1997 alla Scala.

L’opera in assoluto è stata proposta in assoluto a teatro per la prima volta nell’anno 1900 al Teatro Costanzi di Roma. Parliamo di un melodramma che descrive bene il concetto di romanticismo in Europa. Allo stesso tempo l’opera è la prima delle tante che hanno suggellato i cambiamenti tetarlai durante il secolo scorso.

A dirigere l’orchestra, il direttore d?orchestra Semyon Bychkov, al suo debutto scaligero. Nel cast vedremo Galina Gorchakova, nel ruolo di Tosca, Neil Shicoff nel ruolo di Cavaradossi. Scarpia è interpretato da Ruggero Raimondi. Scenografie e costumi Margherita Palli

