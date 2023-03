Oscar 2023, dove vedere la premiazione? A che ora inizia? Ecco tutti i film candidati

Anche quest’anno si svolgerà la cerimonia degli Oscar, che andrà a premiare i migliori film che vedremo successivamente nelle sale cinematografiche. Dove è possibile vedere la premiazione? A che ora inizia? Quali sono i film candidati che potrebbero vincere l’ambita statuetta? Ecco cosa sappiamo.

Oscar 2023 – quando e dove vedere la cerimonia

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2023, giunta alla 95esima edizione, si svolgerà nella notte tra il 12 marzo e il 13 marzo. Jimmy Kimmel presenterà per la terza volta dal Dolby Theatre di Los Angeles mentre Bill Kramer, il nuovo amministratore delegato ha creato una squadra per evitare inconvenienti ed imprevisti come l’episodio accaduto la scorsa edizione tra Will Smith e Chris Rock.

Per vedere la cerimonia in diretta, è possibile collegarsi su Sky Cinema Oscar al canale 303 di Sky, Sky Uno al canale 108 e in chiaro su Tv8. In Italia gli Oscar verranno trasmessi dalle 23,15. In streaming si potrà vedere su Now TV.

La cerimonia degli Oscar oltre ad essere una premiazione per i migliori lungometraggi è anche uno spettacolo in sé, tra gli ospiti dunque presenti che allieteranno la serata vi sono Rihanna, Lady Gaga e Diane Warren.

Oscar 2023 – i film candidati

Alcune delle categorie per cui i film in gara potranno vincere la statuetta sono elencate di seguito, per quanto riguarda invece i favoriti di questa edizione, tra i miglior film vi è Everything Everywhere All at Once, tra gli attori non protagonisti Brendan Fraser, Austin Butler e Colin Farrell e tra le attrici non protagoniste Michelle Yeoh e Cate Blanchett.

A votare saranno i membri dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences; una giuria composta dai attori, registi, produttori e altre figure del mondo del cinema e della musica. Le nomination erano già stat annunciate il 24 gennaio e tra qualche giorno si saprà chi l’avrà vinta.

Miglior film

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

Gli spiriti dell’isola

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Miglior regia

Martin McDonagh, Gli spiriti dell’isola

Daniel Scheinert e Daniel Kwan, Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg, The Fabelmans

Todd Field, Tár

Ruben Ostlund, Triangle of Sadness

Miglior attrice

Cate Blanchett, Tár

Ana de Armas, Blonde

Andrea Riseborough, To Leslie

Michelle Williams, The Fabelmans

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Miglior attore

Austin Butler, Elvis

Colin Farrell, Gli spiriti dell’isola

Brendan Fraser, The Whale

Paul Mescal, Aftersun

Bill Nighy, Living

Miglior fotografia

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Bardo, la cronaca falsa di alcune verità Chronicle

Elvis

Empire of Light

Tár

Miglior montaggio

Gli spiriti dell’isola

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Tár

Top Gun: Maverick

Miglior sonoro

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Avatar: La via dell’acqua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick