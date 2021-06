Ecco chi è Enrico Bertolino – età – carriera e vita privata del comico e conduttore

Enrico Bertolino è comico, cabarettista e conduttore molto noto in televisione.

Il comico è nato il 4 luglio 1960 a Milano, dopo aver conseguito la laurea all’Università Bocconi alla facoltà di Economia e commercio, iniziò a lavorare come manager nel settore delle risorse umane. Si rese però presto conto che ciò che desiderava davvero era far parte del mondo dello spettacolo.

Enrico Bertolino si fece conoscere come cabarettista al festival BravoGrazie, dove si aggiudicò il primo premio. Il suo debutto in televisione risale al 1996 con la sua partecipazione allo spettacolo Seven Show. A renderlo famoso sono stati però programmi come Zelig: Facciamo Cabaret e Ciro, il figlio di Target di cui è stato autore e conduttore.

In passato abbiamo visto il comico e conduttore anche in Rai, in programmi come Festa di classe, Convenscion, Superconvenscion, Convenscion a colori e Ciao 2000. Ha fatto anche parte del cast de Le Iene, ha poi condotto Bulldozer insieme ad Aida Yespica. Bertolino è stato al timone di Super Ciro e della sitcom Piloti.

Enrico Bertolino ha preso parte anche a diversi film e fiction come: Incontri proibiti, E allora mambo, Un estate ai Caraibi, per il cinema, e Belli dentro, Non smettere di sognare, Amore oggi e Impazienti.

Su Rai Tre il noto conduttore dal 2005 al 2010 ha condotto Glob – L’osceno del villaggio, due anni dopo ha condotto Glob Spread. Nel 2015 lo abbiamo rivisto nei panni di comico a Zelig.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il comico e conduttore è sposato con la brasiliana Edna Galvao, dal loro amore nel 2010 è nata la figlia Sofia.

Enrico Bertolino sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 8 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

