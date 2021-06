Il Trittico, in onda su RAI 5

Prosegue la settimana culturale di Rai 5 con un’opera di Puccini. Stiamo parlando de Il Trittico, nella versione diretta da Riccardo Chailly e firmata da Luca Ronconi.

Quesya edizione proposta del Trittico di Giacomo Puccini è quella messa in scena al Teatro alla Scala di Milano nel 2008. Si tratta di uno spettacolo tutto imperniato sul concetto di morte. Non è un caso che tutta la parte scenica sia stata basata su uno sfondo inquietante, ovvero una sinistra imbarcazione che sembra incagliata in un muro di cemento. Non mancano poi i riferimenti religiosi come ad esempio la statua della Madonna riversa al suolo, nella posizione che assumerà la protagonista al momento di avvelenarsi.

Nel cast troviamo, nel primo Juan Pons nel ruolo di Michele, Paoletta Marrocu è Giorgetta e Miroslav Dvorsky è Luigi. Nel secondo dei tre atti unici, Suor Angelica è Barbara Frittoli Mariana Lipovsek è la Zia Principessa.

Nel terzo e ultimo atto Leo Nucci è il protagonista, Nino Machaidze è Lauretta e Vittorio Grigolo è Rinuccio. Le scene sono firmate da Margherita Palli e i costumi da Silvia Aymonino. La regia televisiva è di Emanuele Garofalo.

