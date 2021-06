Chi è Romina Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power?

Ecco chi è Romina Carrisi, la figlia di Albano Carrisi e Romina Power

Romina Carrisi è soprattutto nota per essere la quarta figlia di Albano Carrisi e Romina Power. La donna ha un rapporto speciale con entrambi i suoi genitori.

La figlia di Albano e Romina è nata l’1 giugno 1987 a Cellino San Marco, negli anni ha cercato di dimostrare spesso di potersi realizzare a prescindere dal cognome che porta. È figlia d’arte ma ha sempre voluto farcela solo con le sue capacità. In passato si è trasferita in America per sfuggire per un po’ dal peso di essere la figlia di due personaggi così noti.

Romina Carrisi è una grande appassionata di fotografia e poesie, nel corso della sua carriera ha anche svolto il ruolo di attrice di teatro. Ha anche recitato una piccola parte nella nota fiction Don Matteo.

In passato non ha vissuto bene il fatto di essere diventata famosa perché è la figlia di… e non per qualcosa che avesse fatto. Non riusciva ad accettarsi e aveva iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti e alcool, con il tempo è però riuscita a superare quella difficile fase della sua vita.

Romina Carrisi ricopre spesso i panni di ospite in vari salotti televisivi. Oggi è una modella, attrice, scrittrice e fotografa. Sei sono le mostre fotografiche che ha fatto.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, ha sempre preferito mantenere la sua sfera personale lontana dal gossip e dai riflettori. Sappiamo però che in passato è stata legata sentimentalmente a Francesco Gastel, ad oggi sembra essere fidanzata con un medico ma non si conosce la sua identità.

Romina Carrisi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 8 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui