Pillole velenose sull’Isola, la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 13: “Edizione da dimenticare, e degno vincitore”

Io sto piangendo per la gioia, vi rendete conto che l’isola è finita?? Non è un sogno Dio che gioia, Dio che gaudio Sono partita che non tolleravo Rosolino e finisco dicendo che è l’unico che salvo. Sicuramente non è il suo lavoro e non penso lo vedremo l’anno prossimo come inviato, ma sopportare le perculate di Ilary, quando ad un certo punto sono diventate noiose e pesanti, gli ha fatto guadagnare un sacco di punti. Bocciati invece conduttrice e opinionisti. Ilary la amo proprio per il suo cinismo e il suo fregarsene dei concorrenti, ma stavolta mi ha molto delusa. Estremamente di parte( citofonare Valentina Persia) estremamente menefreghista e scorretta con altri( citofonare Ciufoli), aveva personaggi trash pazzeschi, che potevano regalarci liti e sceneggiate memorabili( citofonare Ubaldo e Fariba) ma non appena prendevano il via, lì stoppata, perché hei, c’è da fare una prova ricompensa o una prova leader! Ma chissenefrega???? Ma quante prove hanno fatto?? Manco a giochi senza frontiere! Una noia allucinante. Tommaso sicuramente meglio rispetto a Iva, che si svegliava giusto in tempo per dire culo, per poi tornare a dormire e ad Elettra, che non sapeva dove fosse e che credo non abbia mai visto un minuto di daytime. Però l’ho trovato telecomandato dagli autori e molto di parte con i suoi amici. Come ho detto il cast aveva un potenziale, che però non è stato sfruttato. Avete notato come quest’anno, non abbiamo visto i naufraghi, costruire capanne, fare il fuoco, pescare, inoltrarsi all’ interno dell’ isola per esplorarla. Avete notato come anche il tempo sia stato clemente? Non ha quasi mai piovuto! Le passare edizioni mi ricordo, che arrivavano dei tifoni assurdi tanto da dover portare i naufraghi in delle casette apposite per ripararli dal tempo inclemente. Quest’anno 2 gocce di acqua. L’edizione meno wild dell’isola dei famosi. Ma poi, vi ricordate chi rimaneva sull’isola solitaria come arrivava devastato alla fine? Erano quasi irriconoscibili. Quest’anno Beatrice Marchetti, sembrava in spa, altro che isola solitaria si si me li ricordo i solitari delle altre edizioni, col cavolo fabbricavano costumi di paglia, col cavolo avevano l’acciarino per accendere il fuoco quando volevano e col cavolo mangiavano a gratis, per ogni prova vinta sull’altra isola. È vero che è un reality e che le dinamiche e le liti ci sono sempre state e ci sono sempre piaciute, però si premiava soprattutto la capacità di sopravvivenza, essendo un reality, guarda un po’ , sulla sopravvivenza quale vincitore migliore poteva esserci per l’isola degli sfaticati, se non il re degli scaricati? Awed che ha passato tre mesi sdraiato sulla stuoia, ha vinto battendo al televoto finale Valentina Persia. Persia che sembrava stesse per vincere il Nobel più che un reality, da quanto era in trans agonistica, non vorrei essere nei suoi panni quando oggi si accorgerà che quest’isola è stata un flop, e che in due giorni ci dimenticheremo di loro. Tra l’altro poveri sono pure finiti tutti i programmi in cui avrebbero potuto fare almeno una ospitata Dimentichiamoci quindi dell’Honduras e prepariamoci al trash di un programma che sta arrivando e che non ci delude mai: Temptation Island! Vi aspetto quindi per commentare insieme le sarde

A presto,

baci velenosi a tutti

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui