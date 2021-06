Ecco chi è Camihawke, età, carriera e vita privata della youtuber e influencer

Camihawke, vero nome Camilla Boniardi, è uno dei volti più noti sul web. Negli anni è diventata sempre più famosa grazie ai suoi video postati su Snapchat, con il tempo è diventata sempre più nota anche su Facebook e Instagram dove conta 1,2milioni di follower.

Camilla Boniardi è nata il 21 giugno 1990 a Monza. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza è diventata negli anni una speaker radiofonica di Radio2. Oggi è una delle youtuber e influencer più influenti e seguite. Nel 2017 è diventata una delle protagoniste di Pink Different, programma in onda su Fox Italia. Nel 2019 è invece approdata in Rai al fianco di Carlo Cracco, nel cooking show Nella mia cucina: una ricetta con Cracco.

Camihawke è anche una scrittrice, nel 2021 è uscito il suo primo romanzo intitolato Per tutto il resto dei miei sbagli. Per quanto riguarda la sua vita privata è legata sentimentalmente al musicista e frontman della band Fast Animals and Slow Kids, Aimone Romizi.

Camihawke sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 9 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

