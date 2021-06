Ecco chi è Max Giusti – età – carriera e vita privata del comico, attore e conduttore

Max Giusti è un noto comico, attore, conduttore televisivo e radiofonico. È nato a Roma il 28 Luglio 1968.

Sin da giovane manifestò la sua grande passione per il mondo dello spettacolo. Oltre ad essere un comico molto apprezzato ha condotto diversi programmi e ha partecipato a diverse pellicole cinematografiche e vari quiz in televisione.

Il suo debutto risale al 1991 con i programmi Stasera mi butto e Ricomincio da due. Nel 1993 ha partecipato a Mi raccomando e tre anni dopo a Mio Capitano. Max Giusti ha poi condotto Stracult nel 2001. Sempre negli anni 2000 si specializza in imitazioni, molte delle quali sono andate in onda a Quelli che il calcio. In passato ha recitato nella nota serie tv Distretto di Polizia.

Il noto conduttore è stato al timone di Affari Tuoi al posto di Flavio Insinna nel 2008. Nello stesso anno ha anche condotto Stasera è la tua sera. Giusti lasciò Affari tuoi nel 2013 per ragioni che non sono mai state svelate, sui social lasciò però intendere che non era stata una sua scelta.

Max Giusti ha partecipato a Tale e quale show, da anni conduce Boom sul canale Nove. Spesso lo vediamo nei panni di ospite a Stasera tutto è possibile, show condotto su Rai 2 da Stefano De Martino. Il comico e conduttore ha anche partecipato all’ultima edizione di Pechino Express in coppia con Marco Mazzocchi, la loro era la squadra de I Gladiatori.

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato è stato legato sentimentalmente alla nota giornalista Selvaggia Lucarelli. La loro storia d’amore giunse al capolinea dopo sette anni. Dal 2009 è sposato con Benedetta Bellini, dal loro amore sono nati due figli, Matteo e Caterina.

Max Giusti sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 9 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

