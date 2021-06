Chi è il rapper Sacky, il nuovo fidanzato di Taylor Mega?

Ecco chi è Sacky, il nuovo fidanzato di Taylor Mega

Sacky, vero nome Sami Abou El Hassan, è un rapper italiano di origini marocchine ed egiziane.

Il giovane rapper è nato a Milano nel 2001, sua madre ha origini marocchine, il padre invece ha origini egiziane. È un membro del collettivo ed etichetta RM4E, nata nel 2019 a Milano, formata dai rapper Rondodasosa, Neima Ezza, Sacky, Keta, Kilimoney e Vale pain.

Il primo successo di Sacky è il brano Assiste, realizzato insieme al rapper Kilimoney. Il brano conta ad oggi 4.259.337 visualizzazioni su Youtube.

Il giovane rapper ha alle spalle un passato difficile, è stato anche arrestato a causa di alcune rapine. Dopo aver pagato per gli errori commessi ha iniziato a dedicarsi alla sua più grande passione, la musica.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nelle ultime ore il settimanale Chi ha svelato che il ragazzo è impegnato sentimentalmente con Taylor Mega. I due sono stati paparazzati mentre si tenevano per mano per le vie di Milano, si scambiano anche un passionale bacio.

Sara Fonte

