Ecco chi è Vanessa Gravina – età, carriera e vita privata dell’attrice

Vanessa Gravina è una nota attrice, tanti sono i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera.

L’attrice è nata il 4 gennaio 1974 a Milano, ha manifestato la sua grande passione per la recitazione sin da giovanissima. A soli tre mesi è apparsa in tv nello spot pubblicitario di una marca di pannolino. All’età di sette anni ha partecipato ad un programma radiofonico. Quando aveva 11 anni ha invece fatto il suo debutto al cinema nel film Colpi di fulmine, al fianco di Jerry Calà.

Vanessa Gravina ha recitato in molti altri film e serie tv come Abbronzatissimi 2 – un anno dopo, L’uomo privato, Incantesimo, Centovetrine, Il paradiso delle signore e altre ancora, negli anni è diventata sempre più nota.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, l’attrice è sempre stata molto riservata, preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dal gossip e dai riflettori. Sappiamo però che in passato è stata legata sentimentalmente per dieci anni all’attore Edoardo Siravo. Nel 2010 ha iniziato una relazione con Domenico Pimpinella, i due sono convolati a nozze nel 2015.

Vanessa Gravina sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 10 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

