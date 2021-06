Gli spettri, in onda su RAI 5

Gli spettri, opera di Henrik Ibsen, viene proposta nel pomeriggio di Rai 5.

La trama

Il protagonista dell’opera è Osvald Alving, il quale fa ritorno in Norvegia a casa della madre vedova dopo esser stato pendolare per molti anni da Parigi a Roma. Il sul ritorno riaprirà una vecchia ferita in famiglia, concernente una tragedia che nessuno ha dimenticato.

Cast

Dalle scene di Mario Garbuglia e i costumi di Vera Marzot, sul palco vedremo Mauro Avogadro nel ruolo di Osvald, Walter Bentivenga nel ruolo del pastore Manders. E poi ancora Pietro Di Iorio è Engstrand, Marisa Fabbri è Helen e Gabriella Zamparini è Regine Engstrand

