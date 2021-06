Armida, edizione del 2014 in onda su RAI 5

Direttamente dal Rossini Opera Festival, arriva l’edizione del 2014 di Armida. Andata in scena al teatro di Pesaro, l’opera è considerata tra i più bei eventi culturali di sempre.

Cast

Sul palco vedremo Carmen Romeu, nei panni del titolo, Rinaldo è interpretato da Antonino Siragusa. Doppio ruolo per Carlo Lepore che interpreta sia Idraote che Astarotte. E poi ancora Dmitry Korchak nei panni di Gernando e di Carlo, Randall Bills in quelli di Goffredo e Ubaldo e Vassilis Kavayas come Eustazio.

La trama

La storia si concentra su alcuni passi della Gerusalemme liberata, epico poema di Torquato Tasso. E infatti la protagonista è Armida, donna cinica che sa manipolare le persone ma che non appena si innamora diventa molto passionale.

In questo specifico allestimento, vi è una scena molto semplice per dare spazio alla musica e al virtuosismo dei cantanti. Ad allestire il tutto troviamo Margherita Palli per le scene, Giovanna Buzzi per i costumi, Michele Abbondanza che firma le coreografie e A. J. Weissbard per le luci.

