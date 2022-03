Fabio Volo al timone di E’ una vita che ti aspetto, ultimo format di Raffella Carrà: messa in onda e dettagli

Fabio Volo eredita il programma di Raffella Carrà, ma con un titolo diverso “E’ una vita che ti aspetto”: ecco quando andrà in onda

Fabio Volo sarà il conduttore di E’ una vita che ti aspetto, ultimo format di Raffaella Carrà, cioé A raccontare comincia tu. Il programma manterrà la stessa formula di quello dell’indimenticabile Raffaella e andrà in onda su Rai 3 a partire dal 28 aprile 2022 per cinque puntate.

I dettagli di E’una vita che ti aspetto

Il programma originale è stato ideato in Spagna con il titolo “Mi casa es tuya” ed è arrivato in Italia con E’ una vita che ti aspetto. Il format tratterà interviste dal taglio confidenziale a diversi ospiti del mondo dello spettacolo, della musica, cinema e dello sport esattamente come quelle di Raffaella Carrà in A Raccontare comincia tu. Quindi, le interviste avverranno fuori da uno studio televisivo, in una casa per mantenere quello stile informale ed intimo.

Di A Raccontare comincia tu era prevista una terza stagione nel marzo 2020, ma fu sospesa a causa dell’epidemia da Covid-19 e cancellata per la scomparsa di Raffaella, avvenuta il 5 luglio 2021. Il format incassò un ottimo successo: due edizioni hanno avuto una media di 1.500.000 telespettatori con uno share del 10%. Durante alcune puntate i telespettatori hanno superato i 2 milioni.

