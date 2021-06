Ecco chi è Andrea Ruggeri, il compagno di Anna Falchi

Andrea Ruggeri è un noto giornalista e politico, è anche noto per essere il compagno di Anna Falchi e il nipote di Bruno Vespa.

Il giornalista è nato il 21 novembre 1975 a Roma, dopo aver conseguito il diploma al Liceo Classico si è laureato alla Facoltà di Giurisprudenza. Negli anni decide di intraprendere la carriera di giornalista, dopo qualche anno ha iniziato a dedicarsi anche alla politica con Forza Italia. Berlusconi nel 2015 lo nominò ‘Responsabile dei rapporti con le Tv’ del partito azzurro.

Andrea Ruggeri nel 2018 è stato eletto come deputato alle elezioni nazionali nel Collegio plurinominale del Lazio. In passato si è fatto spazio anche nel mondo dello spettacolo e della televisione come autore e inviato. Ha preso parte a diversi programmi come Presunto Colpevole, Virus, Ulima Parola, Italia sul Due e molti altri ancora.

Per quanto riguarda la sua vita privata non sono molte le informazioni che si conoscono su di lui. Il politico e giornalista ha sempre preferito mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Sappiamo però che dal 2011 è legato sentimentalmente alla nota attrice e conduttrice Anna Falchi.

Andrea Ruggeri sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 10 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

