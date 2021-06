Ecco chi è Ciro De Lollis, il figlio della famosa attrice Sandra Milo

Ciro De Lollis è noto per essere il figlio di Sandra Milo, nato dal matrimonio della famosa attrice con Ottavio De Lollis.

Il figlio dell’attrice è nato 1968, a differenza della madre lui non fa parte del mondo dello spettacolo. Lontano dai riflettori e molto riservato non si sa praticamente nulla di lui.

Ciro De Lollis vive a casa della madre insieme alla sua famiglia, finì in televisione anni fa per via di un crudele scherzo telefonico fatto alla madre sulla Rai.

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che il figlio di Sandra Milo è sposato con Vanessa Ceccarini, dal loro amore è nato il figlio Flavio Milo De Lollis. Al figlio hanno dato anche il cognome dell’attrice per omaggiarla, lei stessa in una passata ospitata televisiva aveva detto: “Mi hanno fatto questo gradito omaggio a mia insaputa inserendo anche il mio cognome. Mi hanno detto che lo reputano un portafortuna e per me è stata un’ulteriore felicità“.

Ciro De Lollis e Sandra Milo saranno ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 11 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

