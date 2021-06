Donna Rosita nubile, in onda su RAI 5

Il pomeriggio di Rai 5 si tinge di rosa. Andrà infatti in onda una delle versioni teatrali dell’opera Donna Rosita nubile.

La trama

La protagonista della storia è appunto Donna Rosita, una donna giovane, carina, che è promessa sposa ad un cugino che per anni aspetta invano di vederla diventare sua moglie. La giovane adottata da una sua zia, vive in un rifugio sicuro con una governante e con lo zio patito di giardinaggio e di fiori. Proprio come accade ai fiori dello zio che tendono ad appassire, la sua vita sfiorisce.

Il cast

Nel cast vedremo Luisa Aluigi, Maria Dolfin, Lorenza Biella, Evi Maltagliati, Rosella Spinelli, Siria Betti, Anna Maria Chio. E poi ancora, Lucia Catullo, Nietta Zocchi, Marina Pagano, Piera Vidale, Dilippo Scelzo, Antonio Venturi, Michele Riccardini, Giuseppe Chinnici, Vittorio Stagni

