Domenica In, il 13 giugno 2021 non va in onda: tra i problemi di salute di Mara Venier e l’Europeo

Domenica 13 giugno 2021 sarà una domenica particolare per gli appassionati del programma contenitore di Rai 1 Domenica In.

Anche per i problemi di salute che hanno colpito la padrona di casa del programma Mara Venier (problemi di salute in realtà indotti a causa della scarsa perizia di un dentista cui si era rivolta) la puntata di oggi di Domenica In salterà.

Al posto del programma contenitore, andrà in onda una gara degli Europei di calcio.

In realtà, si legge che si tratta di un cambio di programma già messo nel conto dai vertici Rai, data l’importanza delle gara del pomeriggio – tra Inghilterra e Croazia (la gara andrà in onda alle 15 ma la diretta partirà dalle 14).

La speranza è che la Venier possa tornare alla conduzione del suo show domenicale la settimana successiva (domenica 20 giugno 2021) ma per adesso ci limitamo a farle i nostri auguri, come fatto dalla voce di Radio Radio Giada Di Miceli – le cui stories sono state rilanciate da Zia Mara.

Stories in cui fa un importante appello:

“Attenzione gente, dai medici da cui vi recate. Attenzione perché in giro ci sono dei macellai, bisogna fare tanta attenzione”.

