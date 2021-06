La storia del soldato di Stravinskij in onda su RAI 5

RAI 5 propone nella mattinata di domenica, la storia del soldato di Stravinskij. Si tratta della versione andata in scena e diretta da Carlo Quartucci. L’ambientazione è stata molto peculiare, in quanto l’opera va in scena nello spazio teatrale dell’Arancera di San Sisto Vecchio. A dirigere l’orchestra c’è Marcello Panni, mentre la voce del narratore è quella di Carla Tatò. Interventi scenografici e costumi di Lele Luzzati.

Il protagonista è un soldato ormai diventato povero, che dopo esser diventato profugo, torna a casa. Qui trova il regno con a capo un re la cui figlia malata andrà in sposa a chi capace di farla guarire.

Utilizzando il suo violino, riuscito a tirare dalle grinfie del diavolo usando un trucchetto, il soldato fa innamorare la principessa che, sulle note di un tango, di un valzer e un ragtime, finisce tra le sue braccia.

