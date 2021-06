Oroscopo di Paolo Fox dal 14 al 20 giugno previsioni della settimana

Come andrà la settimana per i segni zodiacali? Lo scopriamo insieme con l’oroscopo di Paolo Fox, l’astrologia più amato della TV.

Ariete

Tutto ciò che sta succedendo adesso ha un suo valore. Stai pertanto in campana, e leggi con attenzione lettere e ai messaggi poiché uno di questi potrebbe contenere anche una bella promessa in amore. Anche se ora tutto ti sembra nero, sta per arrivare il sereno. Coloro che escono da una crisi di coppia, hanno ancora molto di cui parlare a causa di grossi problemi vostri o del partner. Nel lavoro non ci sono molte notizie. Le stelle ti invitano ad avere pazienza e coraggio.

Toro

Grazie alla Luna nel segno e grazie ad Saturno e Urano in buon aspetto, le cose sembrano andare nel verso giusto. Le stelle soni portatrici di novità, da ogni punto di vista.

Chi ha parenti o amici fuori città potrebbe sentirsi chiamato o ricevere messaggi.

Gemelli

Dal momento che esci da un periodo nero, non manca stress e nervosismo. Prova a rilassarti anche perchètutto si potrebbe ripercuotere anche sulla tua salute fisica. In ogni caso hai bisogno di recuperare le forze.

Cancro

Questa settimana potrebbe andare meglio delle altre. Sarai sempre un passo avanti, anche grazie alla tranquillità che ti pervade. Il tuo scopo? Provare a recuperare un amore o cercare di vivere meglio il rapporto di coppia. In amore quindi sei ormai pronti a compiere una scelta importante.

Leone

Sta per cominciare una settimana faticosa e te ne accorgi già per le prime tensioni inizate. Cerca di stare attento ai soldi.

Nel lavoro inoltre qualcuno si ritroverà a dire sì ad un lavoro non proprio edificante sul piano economico, ma importante sul piano delle situazioni che può determinare nel futuro. In ogni caso xerca di dormire e di non fare le discussioni, sia in amore che a lavoro e in famiglia.

Vergine

Le stelle ti sorridono ed anche i pianeti visto che hai dalla tua parte Saturno, Giove e la Luna.

Se hai appena fatto una scelta importante, tieniti pronto perchè la tua vita e quella di qualcun altro sta per entrare in una nuova avventura professionale.

Bilancia

Anche se le stelle ti sorridono stai vivendo hn momento delicato. Ti senti pervaso da emozioni strane come fastidio, nervosismo e agitazione che tendono ovviamente ad influenzare anche la vita privata. Ecco perché l’amore va tenuto sotto controllo.

Non è detto che tutti siano in crisi, però molti in questi giorni hanno avvertito agitazione e possono portarsi dal lavoro un nervosismo che finisce per riversarsi sulla coppia.

Scorpione

Pur non essendo un periodo negativo, sei così preso dagli jipegni, che le tensioni non mancano. Ti suggeriamo di scansare qualsivoglia tipologia di polemica dal momento che di battibecchi ce ne sono stati già fin troppi. E’ un po’ complicato restare sereni e questa settimana invita ancora ad un po’ di prudenza.

Nel lavoro potrebbe essere necessario prendere qualche decisione. purtroppo non ci riesci perchè in amore non ti senti compreso dal partner.

Sagittario

Pure se è presto, sei già proiettato all’estate. La tua speranza è di poter fare un incontro che possa rivelarsi importante, un lavoro può evidenziarsi come interessante.

Ti aspetta comunque un perioso impegnativo fatto di voglia di cambiare anche residenza, ruolo. Trasformazioni che alla fine porteranno grande serenità.

Capricorno

Le stelle ti sorridono dopo giorni decisamente no. Si tratta di una bella settimana per chiarire quello che non va in amore. Ci sono tante provocazioni, tante tensioni e non tutti sono disponibili ad amare.

Nel lavoro non mancano i dubbi, ma anche in questo caso agrai dalla tua parte le stelle migliori. Cerca solo di aspettare almeno seconda parte di questo mese. Incontri e contatti sono comunque favoriti.

Acquario

Settimana no, in cui mancherà la serenità e sarai molto teso. Ora non è un buon momento per parlare d’amore soprattutto se c’è una persona che riesce a tenervi testa.

In fondo la tua è una indole creativa, fatta per organizzare ogni cosa nei particolari, anche le azioni di tutti i giorni. Proprio per fare troppo però, per ascoltare troppe persone, ti perdi e un po’ di aiuto non guasterebbe.

Pesci

Sei diventato un punto di riferimento per tutte le persone che ti circondano. Questo ti fa sentire responsabile, in particolare se lavori in team.

Stai insomma vivendo un momento di forza. E questo si ripercuote anche nelle tue relazioni. Non prendere nulla sottogamba, non giocare sempre in difesa perché a volte sfoderi una certa pigrizia o fatalismo per paura della realtà.

