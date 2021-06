Ecco chi è Mariangela D’Abbraccio – età – carriera e vita privata dell’attrice

Mariangela D’Abbraccio, vero nome Mariangela Cucciniello, è una nota attrice. Tanti sono i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera.

L’attrice è nata il 27 maggio 1962 a Napoli. Sin da giovanissima manifestò la sua grande passione per la recitazione, iniziò infatti a studiare recitazione all’actor Studio di Roma e danza al Balletto Nazionale all’età di 15 anni. Debuttò in teatro con la compagnia di Luca De Filippo nella commedia Ditegli sempre di sì. Ha poi recitato in altri importanti spettacoli come Tre cazune fortunate, Filumena Marturano, Il genio e molti altri ancora.

Mariangela D’Abbraccio fece parte di altri opere come Dannunziana, Svenimenti, Il ritorno di Casanova. Ha lavorato al fianco di importanti e noti colleghi come Arturo Brachetti in I Massibili e Marco Columbro in Twist. Con il suo ruolo recitato in Sei personaggi in cerca d’autore si aggiudicò l’importante Premio Flaiano come migliore attrice.

Oltre ad essere una talentuosa e famosa attrice è anche una cantante, canta spesso a teatro. Nel 2013 pubblicò un album con le tracce dello spettacolo Teresa la ladra. Nel corso della sua lunga carriera ha vinto molti altri premi come il Premio Persefone, il Premio Marghutta Teatro e il Premio Gassman 2010.

Mariangela D’Abbraccio ha debuttato anche al cinema e in televisione. Sul grande schermo ha recitato in diversi e noti film come Cornetti alla crema, L’assassino è ancora tra noi, Per amore, solo per amore, A spasso nel tempo – L’avventura continua, Un Principe chiamato Totò, Il paese dagli sguardi negati e molti altri ancora.

L’attrice in tv ha recitato in molte fiction e miniserie come L’assassino ha le ore contate, Passioni, Tutti gli uomini sono uguali, Il commissario, Un posto al sole e altre ancora.

Per quanto riguarda la sua vita privata, quando era molto giovane ha avuto un’importante storia d’amore con Enrico Ruggeri, ha poi avuto una relazione con Giorgio Albertazzi. Da anni l’attrice è sposata con il regista teatrale Francesco Tavassi.

Mariangela D’Abbraccio sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 14 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

