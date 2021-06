Chi sono i Trilocali, i primi campioni di Reazione a Catena 2021?

Ecco chi sono i Trilocali, i primi campioni dell’edizione 2021 del quiz condotto da Marco Liorni su Rai 1

Martedì 15 giugno 2021 è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena, quiz estivo condotto da Marco Liorni su Rai 1. Dopo la vittoria della scorsa puntata dei Tre alla seconda, sono arrivate altre due squadre I molluschi, tre ragazzi di Genova contro i Trilocali, provenienti da Roma.

Dopo essersi imbattuti in diverse sfide, i Molluschi e i Trilocali sono giunti all’Intesa vincente. In quest’edizione del quiz è chiamato “zot”, che da la possibilità al gruppo vincente di disporre di dieci secondi in più rispetto a quello avversario. Ad essere in vantaggio, sono stati i Trilocali che sono riusciti ad indovinare dieci parole a differenza di due parole indovinate dei Molluschi.

Una volta aver battuto gli avversari i Trilocali sono giunti all’ultima sfida: indovinare l’ultima parola. Il loro montepremi di partenza è stato 107 mila euro, che poi è stato dimezzato a 6688 euro. I Trilocali hanno deciso di non comprare il terzo elemento, concentrandosi sull’unica parola disponibile “vago”. Secondo i tre, la parola che potrebbe nascondersi era “concetto”. Purtroppo, i Trilocali non sono riusciti ad indovinare, poiché la parola giusta era “confuso”. Quindi, non rimane che ritentare nella puntata di domani sera.

Chi sono i Trilocali?

I Trilocali sono Ilaria, Roberto e Matteo e vengono da Roma. Il loro soprannome è stato scelto perché sono una coppia convivente con un figlio alla ricerca di un locale. Il terzo componente è il cugino di Ilaria.

