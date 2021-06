Ecco chi è Arianna Bergamaschi – età – carriera e vita privata dell’attrice e cantante

Arianna Bergamaschi è una nota attrice e cantante. È figlia d’arte, la madre è infatti la famosa cantautrice Graziella Caly.

L’attrice è nata l’11 novembre 1975 a Milano, la sua carriera è iniziata quando aveva solamente sette mesi prendendo parte a diversi spot pubblicitari. Quando era solo una bambina iniziò a studiare canto e recitazione.

Il vero successo arrivò quando aveva solamente 13 anni, quando la Disney la scelse come volto e voce ufficiale. In cinque anni registrò quattro album. Negli anni prese parte a diversi musical, partecipò anche al Festival di Sanremo, prima nella categoria giovani e poi in quella dei big dove si aggiudicò il quarto posto nel 1999.

Nel 1989 Arianna Bergamaschi ha fatto il suo debutto in tv partecipando a Fantastico 2 e 3. Ha anche recitato nello sceneggiato Rai I Promessi sposi, nello stesso periodo iniziò a studiare danza.

Nel 2007 Arianna Bergamaschi ha partecipato a La Corrida come ballerina, dove conquistò moltissimo successo. L’anno successivo ha preso parte a Saturday Night Live, recitò anche nella soap opera Centrovetrine. Nel 2012 ha condotto Bau Boys insieme a Cristina Chiabotto, Marco Berry e Manolo Martini.

La cantante e attrice ha collaborato negli ultimi anni con molti famosi artisti come Shaggy, Pitbull, Flo Rida e will.i.am. Il suo ultimo singolo risale al 2019, Bella vita.

Per quanto riguarda la sua vita privata dal 2014 è sposata con il manager francese Olivier Francois. I due sono stati fidanzati per sette anni prima di convolare a nozze, dal loro amore è nato un figlio nel 2016.

Arianna Bergamaschi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 16 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

